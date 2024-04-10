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Антонов заявил о желании США «подсадить» союзников на свое топливо

По мнению посла России в США, Вашингтон хочет подсадить союзников на свое более дорогое топливо.
Мария Зайцева 2024-04-10 01:26:52
© Фото: Russian Embassy in the USA via Globallookpress.com

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что чиновники США своими «угрозами» в сторону нефтегазовой отрасли России, в том числе «Арктик СПГ 2», занимаются «торгашеством» и этим хотят «подсадить» союзников на более дорогое топливо. Об этом сообщает RT.

Политик сказал, что Вашингтон делает попытки стать более конкуретно способным для собственных производителей и сделать союзников и нуждающиеся страны глобального юга зависимыми от более дорогого топлива Америки.

Ранее помощник государственного секретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайетт заявил о желании США не дать России развивать проекты по сниженному природному газу. Он добавил, что цель — сопротивление возобновлению проекту «Арктик СПГ 2» от «Новатэк».

Также Антонов заявил о том, что Запад специально скрывает информацию по теракту на «Северных потоках».

#в стране и мире #сша #нефтегазовая отрасль #Анатолий Антонов #Арктик СПГ-2
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