Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что чиновники США своими «угрозами» в сторону нефтегазовой отрасли России, в том числе «Арктик СПГ 2», занимаются «торгашеством» и этим хотят «подсадить» союзников на более дорогое топливо. Об этом сообщает RT.

Политик сказал, что Вашингтон делает попытки стать более конкуретно способным для собственных производителей и сделать союзников и нуждающиеся страны глобального юга зависимыми от более дорогого топлива Америки.

Ранее помощник государственного секретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайетт заявил о желании США не дать России развивать проекты по сниженному природному газу. Он добавил, что цель — сопротивление возобновлению проекту «Арктик СПГ 2» от «Новатэк».

Также Антонов заявил о том, что Запад специально скрывает информацию по теракту на «Северных потоках».