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В Госдепе США признали планы уничтожить «Арктик СПГ-2»

В Вашингтоне считают, что у России не должно быть возможности создавать новые проекты, чтобы перенаправить ранее поставлявшиеся в Европу объемы газа.
Владимир Рубанов 2024-04-15 17:24:50
© Фото: Rosatom via Globallookpress.com

Помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайетт заявил, что США преследуют цель уничтожить российский проект по сжижению газа «Арктик СПГ-2». Об этом американский чиновник сказал на конференции в Швейцарии, пишет The Wall Street Journal.

Пайетт заявил, что у России не должно быть возможности разрабатывать новые проекты, которые позволили бы перенаправить ранее поставлявшиеся в Европу объемы газа.

В Белом доме хотят добиться гарантий того, что проект окажется мертворожденным, сказал представитель Госдепа. В статье говорится о том, что американские санкции осложнили реализацию «Арктик СПГ-2».

Некоторые судостроительные компании отказываются заключать контракты с Россией из-за риска подпасть под вторичные санкции. Свои планы по строительству трех судов для «Арктик СПГ-2» отменила южнокорейская компания. Японская компания тоже отказалась работать с российским проектом, хотя была готова зафрахтовать три судна.

Россия хотела бы самостоятельно построить газовые танкеры, но испытывает сложности с технологиями, говорится в статье. Кроме того, для обшивки газохранилища нужны мембранные системы. Их производит французская компания, но и она остановила работу в России.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что США с помощью мер против проекта «Арктик СПГ-2» стремятся «подсадить» союзников на свое более дорогое топливо.

#сша #Япония #Южная Корея #санкции #сжиженный газ #танкеры-газовозы #Арктик СПГ-2 #Джеффри Пайетт
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