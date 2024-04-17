Шойгу показали 30 перспективных образцов военной и специальной техники

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение указаний по разработке роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения, а также обеспечения военнослужащих с учетом опыта проведения специальной военной операции.

В конгрессно-выставочном центре «Патриот» глава российского оборонного ведомства заслушал доклады своих заместителей, а также руководителей центральных органов военного управления МО РФ о новых научно-технических разработках в системе материально-технического обеспечения Вооруженных сил России.

Сергею Шойгу представили более 30 перспективных образцов вооружения, военной, специальной техники и военно-технического имущества от 18 предприятий промышленности.

В их числе многоцелевые роботизированные транспортные средства, которые предназначены для подвоза материальных средств, эвакуации и применения в качестве платформы для монтажа различного рабочего оборудования и вооружения. Главе Минобороны России также продемонстрировали линейку роботизированных многофункциональных платформ, смонтированных как на колесном, так и на гусеничном шасси.

В конце марта министру обороны России доложили о 3,5-кратном увеличении производства на заводе оборонно-промышленного комплекса в Алтайском крае. Руководитель предприятия рассказал Сергею Шойгу о развитии производственной базы и запуске новых участков, а также о создании дополнительных производственных мощностей.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.