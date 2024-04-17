Шойгу проехал по «Патриоту» за рулем новой машины для спецназа

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проехал за рулем специального транспортного средства, предназначенного для подразделений спецназа. Глава российского оборонного ведомства лично проверил ходовые качества новой разработки.

В Минобороны России отметили, что легкие и защищенные специальные транспортные средства этой линейки предназначены для перевозки личного состава, а также обеспечения выполнения подразделениями специального назначения боевых задач с помощью установленного стрелкового вооружения.

Напомним, глава российского оборонного ведомства посетил конгрессно-выставочный центр «Патриот», где проверил выполнение указаний по разработке роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения, а также обеспечения военнослужащих с учетом опыта проведения СВО.

Заместители министра обороны России и руководители центральных органов военного управления МО РФ доложили Сергею Шойгу о новых научно-технических разработках в системе материально-технического обеспечения ВС РФ.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.