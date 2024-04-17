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Шойгу проехал по «Патриоту» за рулем новой машины для спецназа

Министр обороны России лично проверил ходовые качества нового специального транспортного средства, предназначенного для бойцов спецназа.
2024-04-17 08:03:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проехал за рулем специального транспортного средства, предназначенного для подразделений спецназа. Глава российского оборонного ведомства лично проверил ходовые качества новой разработки.

В Минобороны России отметили, что легкие и защищенные специальные транспортные средства этой линейки предназначены для перевозки личного состава, а также обеспечения выполнения подразделениями специального назначения боевых задач с помощью установленного стрелкового вооружения.

Напомним, глава российского оборонного ведомства посетил конгрессно-выставочный центр «Патриот», где проверил выполнение указаний по разработке роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения, а также обеспечения военнослужащих с учетом опыта проведения СВО.

Заместители министра обороны России и руководители центральных органов военного управления МО РФ доложили Сергею Шойгу о новых научно-технических разработках в системе материально-технического обеспечения ВС РФ.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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