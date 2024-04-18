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Аргентина запросила у НАТО статус глобального партнера

Глава Минобороны Луис Петри направил блоку письмо о намерениях.
Владимир Рубанов 2024-04-18 18:57:42
© Фото: nato.int

Аргентина обратилась к НАТО с письмом о намерении вступить в партнерские отношения с альянсом, написал в соцсети Х министр обороны страны Луис Петри. В четверг, 18 апреля, он встретился с заместителем генсека блока Мирчей Джоанэ.

«Я представил письмо о намерениях, в котором выражается просьба Аргентины стать глобальным партнером этой организации», - цитирует сообщение Петри Радио Sputnik.

Петри выразил готовность работать над восстановлением связей с военным блоком. Это позволит Аргентине «модернизировать и обучать наши силы в соответствии со стандартами НАТО», добавил он.

После вступления Финляндии и Швеции в НАТО входят 32 государства. Аргентина в числе других 17 стран является основным союзником США вне альянса.

Глобальные партнеры НАТО - это страны, которые сотрудничают с блоком на регулярной основе, но не могут вступить в него из-за географического положения. Такое партнерство предполагает взаимодействие по «сквозным проблемам безопасности», таким как киберзащита, борьба с терроризмом, нераспространение ядерного оружия.

Глобальными партнерами НАТО являются Австралия, Колумбия, Ирак, Япония, Монголия, Новая Зеландия, Пакистан и Южная Корея.

#НАТО #Аргентина #Мирча Джоанэ #Партнерство #Луис Петри #глобальные партнеры
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