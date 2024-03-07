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Швеция официально вступила в НАТО

В Кремле заявили, что прием Швеции в НАТО будет иметь для нее негативные последствия.
Ян Брацкий 2024-03-07 16:57:01
© Фото: Thomas Trutschel, www.imago-images.de, Global Look Press

Госдепартамент США опубликовал на своем сайте протокол о вступлении Швеции в НАТО. С этого момента документ считается вступившим в силу, и теперь в Североатлантическом альянсе 32 страны.

Ожидается, что официальное заявление о новом члене НАТО сделает президент США Джо Байден. Он выступит в 21.00 по местному времени (05.00 мск).

В Москве неоднократно предупреждали Стокгольм о негативных последствиях его североатлантических инициатив. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия примет соответствующие меры.

#НАТО #альянс #Джо Байден #Швеция #Госдеп США
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