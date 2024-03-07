Швеция официально вступила в НАТО

Госдепартамент США опубликовал на своем сайте протокол о вступлении Швеции в НАТО. С этого момента документ считается вступившим в силу, и теперь в Североатлантическом альянсе 32 страны.

Ожидается, что официальное заявление о новом члене НАТО сделает президент США Джо Байден. Он выступит в 21.00 по местному времени (05.00 мск).

В Москве неоднократно предупреждали Стокгольм о негативных последствиях его североатлантических инициатив. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия примет соответствующие меры.