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Президент Израиля назвал ночную атаку Ирана объявлением войны

Запуски были произведены из Ирана, Ирака, Йемена и Сирии.
Услада Дубинина 2024-04-14 20:42:37
© Фото: Patrick van Katwijk Globallookpress

Ночную атаку Ирана на Израиль можно считать объявлением войны. Об этом заявил президент Израиля Ицхак Герцог.

«Это похоже на настоящую войну. Я имею в виду, что это объявление войны», - сказал президент в интервью британского телеканала Sky News.

Ночью Израиль подвергся атаке баллистическими ракетами и беспилотниками с четырех направлений на Ближнем востоке, уточнил Ицхак Герцог. Он добавил, что Израиль не хочет войны и стремится к миру.

В субботу вечером Иран выпустил в сторону Израиля более 300 ракет и беспилотных летательных аппаратов. Президент США Джо Байден заявил, что запуски были произведены из Ирана, Ирака, Йемена и Сирии. Большинство БПЛА удалось ликвидировать израильскими вооруженными силами, а также силами США.

#беспилотники #Израиль #Иран #ЦАХАЛ #Ицхак Герцог
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