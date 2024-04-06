Обвиняемого в нападении на Чибиса отправили в СИЗО до 5 июня

Обвиняемому в нападении на главу Мурманской области Андрея Чибиса избрали меру пресечения - его отправили в следственный изолятор на 2 месяца, сообщил корреспондент «Звезды».

«Суд постановил избрать обвиняемому Быданову Александру...меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 5 июня 2024 года», - приводятся слова судьи.

Решение суда огласили в палате, в этот момент фигурант дела находился на больничной койке. Это связано с тем, что его ранили при задержании.

Перед заседанием журналистам позволили пообщаться с подозреваемым. Отвечая на вопросы представителей СМИ, он заявил, что бросился на Чибиса с ножом не из-за «голосов в голове», а из-за стечения «обстоятельств». О каких именно обстоятельствах идет речь, он отказался говорить.