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Обвиняемого в нападении на Чибиса отправили в СИЗО до 5 июня

Когда судья оглашал решение, фигурант дела находился на больничной койке.
Анна Назайкина 2024-04-06 14:19:46
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Обвиняемому в нападении на главу Мурманской области Андрея Чибиса избрали меру пресечения - его отправили в следственный изолятор на 2 месяца, сообщил корреспондент «Звезды».

«Суд постановил избрать обвиняемому Быданову Александру...меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 5 июня 2024 года», - приводятся слова судьи.

Решение суда огласили в палате, в этот момент фигурант дела находился на больничной койке. Это связано с тем, что его ранили при задержании.

Перед заседанием журналистам позволили пообщаться с подозреваемым. Отвечая на вопросы представителей СМИ, он заявил, что бросился на Чибиса с ножом не из-за «голосов в голове», а из-за стечения «обстоятельств». О каких именно обстоятельствах идет речь, он отказался говорить.

#Мурманская область #суд #нападение #губернатор #андрей чибис #мера пресечения
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