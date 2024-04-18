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ВСУ атаковали тренажер реакторного зала на ЗАЭС

Беспилотник обезврежен над крышей центра, разрушений и пострадавших нет, радиационный фон в норме.
Ирина Егорова 2024-04-18 13:24:35
© Фото: znppofficial, Telegram

Украинский дрон атаковал уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС, сообщает пресс-служба станции.

«Дрон ВСУ был нейтрализован над крышей корпуса "Г" УТЦ ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала», - говорится в публикации.

Уточняется, что разрушений и пострадавших нет, радиационный фон в норме.

Руководство станции отмечает, что последний прилет по УТЦ был 9 апреля, Запорожская атомная станция регулярно подвергается атакам со стороны украинских боевиков, тем самым создавая угрозу ядерной безопасности. Удары наносятся как по самой станции, так по объектам ее инфраструктуры.

По словам постпреда России при организации Василия Небензи, нельзя исключать вероятность ядерной катастрофы, если удары украинских националистов по Запорожской атомной электростанции продолжатся. В свою очередь генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что угроза крупной ядерной аварии на ЗАЭС остается весьма реальной. Он призвал немедленно прекратить «безрассудные нападения» на станцию.

#радиация #Украина #дрон #ВСУ #Ядерная война #атака #инфраструктура #Запорожская АЭС #тренажерный зал
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