МИД России заявил, что Украина встала на путь ядерного террора

Украина, поддерживаемая Соединенными Штатами и западными сателлитами, ударами по Запорожской атомной электростанции дает понять, что встала на путь ядерного террора. Об этом заявило Министерство иностранных дел России.

«Своими преступными действиями Украина, поддерживаемая США и их западными сателлитами, по сути, дает понять, что встала на путь ядерного террора», - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ добавили, что задачей мирового сообщества, а также международных организаций, в первую очередь МАГАТЭ, является лишение Киева возможности проводить террористические атаки на ядерные объекты.

По сообщению российского дипломатического ведомства, в ударах по Запорожской АЭС и их последствиях виновны власти государств, которые поставляют Украине оружие, деньги и разведданные, а также обучают украинских солдат и обеспечивают информационное сопровождение действий киевского режима.

«Намерены выявлять и преследовать виновных в нападениях на российские ядерные объекты вне зависимости от того, где эти лица находятся», - отмечает Министерство иностранных дел России.

Ранее над Запорожской атомной электростанцией сбили украинский дрон-камикадзе. В сообщении в официальном Telegram-канале ЗАЭС отмечалось, что дрон ВСУ упал на крышу 6-го энергоблока станции. Угроз безопасности не было зафиксировано.