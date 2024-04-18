МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Средства ПВО сбили 14 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

По данным Минобороны России, дежурные силы ПВО уничтожили 14 реактивных снарядов около 23.00 мск.
2024-04-18 01:18:35
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Российские военнослужащие пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Как уточнили в оборонном ведомстве, ВСУ применили реактивную систему залпового огня (РСЗО) Vampire чешского производства.

Отмечается, что около 23.00 мск российские средства противовоздушной обороны перехватили 14 реактивных снарядов в небе над Белгородской областью.

Накануне в Минобороны России сообщили об уничтожении украинских беспилотников над территорией трех субъектов РФ. Около 8 часов утра дежурные силы ПВО уничтожили дрон противника в небе над Республикой Мордовия, спустя 3 часа был сбит БПЛА над Республикой Татарстан, около 14.30 был перехвачен беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

#ВС РФ #белгородская область #реактивные снаряды #средства пво #РСЗО Vampire
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 1
2
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
3
Военные микротурбины
4
Новый русский Суперджет
5
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240410.0717