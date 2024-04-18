Средства ПВО сбили 14 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

Российские военнослужащие пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Как уточнили в оборонном ведомстве, ВСУ применили реактивную систему залпового огня (РСЗО) Vampire чешского производства.

Отмечается, что около 23.00 мск российские средства противовоздушной обороны перехватили 14 реактивных снарядов в небе над Белгородской областью.

Накануне в Минобороны России сообщили об уничтожении украинских беспилотников над территорией трех субъектов РФ. Около 8 часов утра дежурные силы ПВО уничтожили дрон противника в небе над Республикой Мордовия, спустя 3 часа был сбит БПЛА над Республикой Татарстан, около 14.30 был перехвачен беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.