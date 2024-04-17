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Силы ПВО уничтожили украинский дрон над Мордовией

Уничтоженный на территории Республики Мордовия беспилотник был самолетного типа.
Ян Брацкий 2024-04-17 09:41:52
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Киевский режим предпринял очередную попытку атаковать беспилотниками самолетного типа объекты на территории Российской Федерации. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Инцидент произошел утром 17 апреля.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Мордовия», - сообщили в оборонном ведомстве.

В минувший понедельник украинские националисты запустили ударный дрон в направлении Краснодарского края. Дежурные средства ПВО вовремя обнаружили воздушную цель, отследили и уничтожили ее. Жертв и разрушений на земле не допущено.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#Минобороны России #бпла #дрон #ВСУ #Мордовия
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