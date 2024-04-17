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Украинский беспилотник сбили в небе Татарстана

Уничтожение БПЛА неприятеля произошло сегодня около 11.20 по московскому времени.
2024-04-17 11:49:40
© Фото: РИА Новости

Минобороны России сообщило об уничтожении вражеского беспилотника в небе Татарстана. 

Уточняется, что неприятельский БПЛА был сбит около 11.20 по московскому времени. Этим была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку по объектам на территории России. 

В российском оборонном ведомстве отметили, что применявшийся врагом беспилотник был самолетного типа. 

Также в МО РФ отметили, что он стал добычей расчетов дежурных средств противовоздушной обороны. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #пво #беспилотники #Татарстан #уничтожение
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