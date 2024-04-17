Украинский беспилотник сбили в небе Татарстана

Минобороны России сообщило об уничтожении вражеского беспилотника в небе Татарстана.

Уточняется, что неприятельский БПЛА был сбит около 11.20 по московскому времени. Этим была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

В российском оборонном ведомстве отметили, что применявшийся врагом беспилотник был самолетного типа.

Также в МО РФ отметили, что он стал добычей расчетов дежурных средств противовоздушной обороны.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.