ООН: у организации нет возможности определить, кто атакует ЗАЭС

У Организации Объединенных Наций нет криминалистических возможностей и мандата, чтобы определить, кто обстреливает Запорожскую атомную электростанцию. Об этом заявил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«У нас нет криминалистических возможностей, чтобы сообщать об этих ударах. Нет их и у МАГАТЭ», - цитирует РИА Новости слова Стефана Дюжаррика.

Напомним, накануне постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что нельзя исключать вероятность ядерной катастрофы регионального или глобального масштаба, если удары украинских националистов по ЗАЭС продолжатся.

В свою очередь генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что угроза крупной ядерной аварии на ЗАЭС остается весьма реальной. Он призвал немедленно прекратить «безрассудные нападения» на станцию.