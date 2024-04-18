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ФАС попросила производителей яиц не повышать цены перед Пасхой

Производителям следует предусмотреть изменение ценовой политики, а торговым сетям - информировать покупателей о снижении отпускных цен.
Ирина Егорова 2024-04-18 12:09:37
© Фото: Bulkin Sergeynews.ru, Global Look Press

Производители и продавцы куриных яиц получили письменные предупреждения от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в преддверии Пасхи. ФАС напоминает о запрете на необоснованное повышение цен на продукт из-за спроса в преддверии православного праздника.

«Учитывая возможное увеличение спроса на куриные яйца в связи с предстоящим праздником Пасхи, ФАС России обращает внимание участников рынка на необходимость сдерживания цен на социально значимые продукты в интересах потребителей и соблюдения принципов ответственного ценообразования», - следует из текста сообщения ФАС в Telegram-канале. 

Исходя из рекомендаций службы, производителям следует предусмотреть изменение ценовой политики, а торговым сетям - информировать покупателей о снижении отпускных цен. В случае несоблюдения правил ФАС предупредила, что примет меры антимонопольного законодательства.

В 2024 году празднование Пасхи выпадает на 5 мая. Что касается цен на куриные яйца, то в первом квартале 2024 года отмечается снижение оптово-отпускных цен. По словам замглавы Минсельхоза Максима Титова, цены на яйцо первой категории у производителей снизились на 2,5%, продукция второй категории подешевела на 4,2%.

Ранее правительство РФ утвердило беспошлинный импорт куриных яиц на срок с 1 января по 30 июня 2024 года. В постановлении кабмина говорится, что Минсельхоз России будет выдавать документы, которые подтверждают целевое назначение ввозимой продукции. Размер пошлины на ввоз ранее составлял 15% от стоимости продукции.

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