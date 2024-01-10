Минсельхоз РФ ожидает снижения цен на яйца в торговых сетях в ближайшее время

За последние две недели цены на яйца первой категории у производителей снизились на 2,5%, на яйца второй категории - на 4,2%. Об этом заявил замглавы Министерства сельского хозяйства Максим Титов.

«Минсельхоз держит на особом контроле ситуацию с ценами на социально значимые продукты. В частности, предпринимаются все необходимые меры для стабилизации цен на яйцо», - передает его слова ТАСС.

Замминистра добавил, что в ближайшее время ведомство ожидает снижения цен на данный товар и в торговых сетях.

Ранее Правительство РФ утвердило беспошлинный импорт куриных яиц на срок с 1 января по 30 июня 2024 года. В постановлении кабмина говорится, что Минсельхоз России будет выдавать документы, которые подтверждают целевое назначение ввозимой продукции. Уже 3 января Россельхознадзор пропустил в страну через КПП «Яраг-Казмаляр» на границе Дагестана с Азербайджаном первую партию яиц из Турции в количестве 19,36 тонны (316 800 штук). Спустя 2 дня в Россию была ввезена вторая партия турецкой продукции.