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Минсельхоз РФ ожидает снижения цен на яйца в торговых сетях в ближайшее время

Замглавы Минсельхоза России Максим Титов заявил, что ведомство держит на особом контроле ситуацию с ценами на социально значимые продукты.
Максим Крюков 2024-01-10 22:50:01
© Фото: Bulkin Sergey news.ru Global Look Press

За последние две недели цены на яйца первой категории у производителей снизились на 2,5%, на яйца второй категории - на 4,2%. Об этом заявил замглавы Министерства сельского хозяйства Максим Титов.

«Минсельхоз держит на особом контроле ситуацию с ценами на социально значимые продукты. В частности, предпринимаются все необходимые меры для стабилизации цен на яйцо», - передает его слова ТАСС.

Замминистра добавил, что в ближайшее время ведомство ожидает снижения цен на данный товар и в торговых сетях.

Ранее Правительство РФ утвердило беспошлинный импорт куриных яиц на срок с 1 января по 30 июня 2024 года. В постановлении кабмина говорится, что Минсельхоз России будет выдавать документы, которые подтверждают целевое назначение ввозимой продукции. Уже 3 января Россельхознадзор пропустил в страну через КПП «Яраг-Казмаляр» на границе Дагестана с Азербайджаном первую партию яиц из Турции в количестве 19,36 тонны (316 800 штук). Спустя 2 дня в Россию была ввезена вторая партия турецкой продукции.

#Минсельхоз РФ #торговые сети #куриные яйца #снижение цен #цены на яйца #Максим Титов
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