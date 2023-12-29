Правительство утвердило беспошлинный импорт куриных яиц

Беспошлинный импорт куриных яиц в Россию будет возможен с 1 января по 30 июня 2024 года. Об этом говорится в постановлении правительства России от 28 декабря. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Минсельхоз РФ будет выдавать документы, которые подтверждают целевое назначение ввозимой продукции. На официальном сайте министерства будут публиковать данные о том, сколько еще яиц можно ввезти без пошлины.

Сейчас размер пошлины на ввоз куриных яиц составляет 15% от стоимости продукции.

Ранее подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила беспошлинный ввоз в РФ 1,2 млрд яиц.

Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что дефицита яиц в России нет и точно не будет. По ее словам, в стране наблюдается «предновогодняя волна и ажиотаж» на куриные яйца, которые схлынут после Нового года.