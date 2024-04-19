«Подснежникам» посоветовали потренироваться за рулем в начале сезона

Утраченный за зиму навык управления автомобилем нуждается в восстановлении, независимо от водительского стажа. Об этом в беседе со «Звездой» напомнил автоэксперт Дмитрий Попов. Он посоветовал «подснежникам» - тем, кто использует автомобиль только в теплое время года, не спешить выезжать на оживленные трассы.

«Прежде чем вливаться в большой интенсивный поток, я бы выехал на какую-то закрытую площадку или парковку и просто там покрутил автомобиль, поманеврировал, вспомнил навыки кручения руля, переключения передач. Вспомнил бы, куда и как надо смотреть. В большинстве своем люди забывают не то, как руль крутить, а куда и каким образом смотреть», - сказал Попов.

В целях восстановления навыка он рекомендовал начинать ездить по дорогам с небольшой интенсивностью и только потом отправляться по планируемым маршрутам.

«Что касается устройства автомобиля, то тут нет ничего нового. Водитель отвечает за его исправное состояние. Не умеете сами - позовите того, кто понимает и проверит исправность тормозов, рулевого и электрооборудования. Все, что касается двигателя, масла и всего остального, то это вопросы сезонности. Поехали и поменяли, проверили состояние колес», - рекомендовал эксперт.

Пришедшее тепло не наступает окончательно, напомнил он. Большинство уже сменили зимнюю резину на летнюю. Между тем, синоптики обещают похолодание и снег. Потому необходимо сохранять аккуратность и выбирать правильную скорость движения.