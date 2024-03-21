Автоэксперт Моржаретто рассказал, как проверять весной автомобиль-«подснежник»

Если автомобиль всю зиму простоял под сугробом, ничего хорошего в этом нет - после этого придется его серьезно проверять, рассказал «Звезде» автоэксперт Игорь Моржаретто. Из-за влажной среды и перепадов температур могут разрастись даже небольшие очаги ржавчины, а главное - придется проверять работу всех систем.

«Для любого механизма плохо, если он не используется. Есть такой термин технический - "проворачивание". Это означает, что любой механизм, даже если на заводе станок стоит и не работает, время от времени нужно включать-выключать, смазывать и так далее. Рассчитывать, что снег стаял, я сел за руль и поехал, не стоит», - рассказал эксперт.

Если машина всю зиму простояла «подснежником», первым делом нужно осмотреть сохранность кузова. Потом проверить технические жидкости: в норме ли уровень антифриза, тормозной жидкости, жидкости гидроусилителей и так далее. Потом можно попытаться завести автомобиль.

«Процентов сто примерно, что автомобиль не заведется, потому что аккумулятор в такой ситуации, когда автомобиль не работает, не подзаряжался и просто умер. Поэтому потребуется как минимум новый аккумулятор. Вряд ли его удастся оживить после нескольких месяцев стояния в холодной среде, хотя всякое бывает», - сказал Моржаретто.

Перед тем как ехать, нужно проверить давление в шинах, потому что часто после зимы они сдуваются. Только потом можно попробовать проехать.

«Но я бы не стал далеко ездить. Хотя бы час поездить вокруг, чтобы понять, как работают все системы», - сказал Моржаретто.

Лучше всего сразу поехать на сервис, чтобы осмотреть машину на подъемнике и продиагностировать все системы, добавил автоэксперт.