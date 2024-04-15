Эксперт Ануфриев рассказал, как могут обмануть в автосервисе

Автолюбителю без опыта трудно распознать обман в автосервисе, рассказал «Звезде» автоэксперт Антон Ануфриев. Но можно ориентироваться на график регламентных работ вашего автомобиля и на типичные поломки, которые бывают у этой модели и про которые пишут на автомобильных форумах, сказал он.

Типичный трюк автомехаников состоит в том, чтобы преувеличить свои трудозатраты. Например, когда машина не заводится и специалисты сервиса сразу понимают, в чем проблема, но начинают перебирать все возможные причины. Потом они говорят, что пошли длинным путем и потратили очень много времени, поэтому нужно это все оплатить.

«Это трудно доказать, можно долго с ними ругаться. Проблему в итоге устраняют, но очень долго и очень дорого. Как этого избежать - ну никак. Если у вас нет опыта, то у вас его нет. Единственный способ - сначала почитать форумы, типичные проблемы вашего автомобиля. Там, как правило, пишут такие вещи», - говорит Ануфриев.

Профилактические работы, которые часто предлагают в автосервисе, не идут во вред машине, но они не всегда нужны, объясняет специалист. Здесь можно ориентироваться на рекомендации завода-изготовителя.

«С другой стороны, например, замену масла обычно рекомендуют делать на бензиновых двигателях каждые 15 тыс. км. Но с учетом того, что у нас масло низкого качества плюс очень много контрафакта, лучше менять каждые 7 тыс. км, к примеру», - рассказал эксперт.

Но и соблюдать указанные производителем интервалы тоже нормально, отметил Ануфриев.