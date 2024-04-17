Reuters: Украина не получит все российские активы сразу

Украина не сможет использовать всю сумму от замороженных российских активов сразу, заявила Reuters глава Минфина США Джаней Йеллен. По ее словам, сейчас обсуждается ряд возможностей по использованию средств.

В качестве вариантов предлагается полная конфискация активов, а также использование в качестве залога по кредитам и облигациям, выпущенным для помощи Украине, передает издание. Последний вариант представляется наиболее перспективным, заявила Йеллен. На полной конфискации средств настаивают США, а Германия и Франция в отношении замороженных активов РФ придерживаются подхода, который был бы «юридически жизнеспособным».

Вопрос использования российских активов в размере около $300 млрд, которые оказались заморожены из-за санкций, будет обсуждаться на встрече стран «Группы семи» 17 апреля, уточнила глава финансового ведомства США Джанет Йеллен.

Напомним, что ранее страны ЕС заявили о намерении использовать доходы от замороженных российских активов с целью закупок вооружений для ВСУ и поддержки украинской военной промышленности. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что в России «заморожено не меньше» западных активов. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, у РФ есть список активов, которые она может изъять в ответ.