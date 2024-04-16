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Германия заявила о снижении суммы замороженных российских активов

Сумма может меняться из-за колебаний на рынке, а также после исключений лиц из санкционного списка ЕС.
Ирина Егорова 2024-04-16 07:34:54
© Фото: Hannes P Albertdpa, Global Look Press

Сумма замороженных российских активов в Германии уменьшилась - на данный момент составляет 3,9 миллиарда евро. Обновленные данные уточнило Министерство финансов ФРГ, пишет Радио Sputnik.

В январе объем общей суммы составлял около €4,1 млрд. Ведомство объясняет, что эта сумма вариативна, так как она подвержена колебаниям на рынке и может меняться, если физическое или юридическое лицо исключается из санкционного списка ЕС.

В Минфине ФРГ в отношении замороженных в стране активов РФ придерживаются подхода, который был бы «юридически жизнеспособным».

Напомним, что ранее страны ЕС заявили о намерении использовать доходы от замороженных российских активов с целью закупок вооружений для ВСУ и поддержки украинской военной промышленности. 

Всего около 260 миллиардов евро активов российского Центрального банка, в основном в форме ценных бумаг и денежных средств, заморожены странами G7, ЕС и Австралией, причем более двух третей из них заблокированы в ЕС. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что в России «заморожено не меньше» западных активов. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, у РФ есть список активов, которые она может изъять в ответ. 

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