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Силуанов: Запад получит симметричный ответ в случае изъятия активов России

Министр также отметил, что попытки изъять российские активы подорвали надежность евро и доллара.
Никита Черненко 2024-02-26 07:40:01
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Globallookpress

Москва  предпримет симметричные шаги в случае, если страны Запада решат изъять российские активы, замороженные за рубежом. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью РИА Новости.

«Это вопрос не к нам, следим за решениями западных стран. У нас заморожено тоже не меньше. Любые действия с нашими активами получат симметричный ответ», - заявил министр.

Глава финансового ведомства подчеркнул, что намерения недружественных стран изъять активы России заставили делать собственные выводы представителей других государств. Так, например, свое участие в американских бумагах сократил Китай, и министр отметил падение надежности доллара и евро.

Лидеры стран «Большой семерки» в ходе совместного онлайн-саммита выступили с заявлением, что российские суверенные активы останутся замороженными до возмещения Москвой всего «ущерба», причиненного Киеву. После этого премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал более решительные действия по аресту активов и передаче их Украине.

#в стране и мире #Министерство финансов #Антон Силуанов #ответные меры #страны запада #изъятие активов #активы РФ
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