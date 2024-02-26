Силуанов: Запад получит симметричный ответ в случае изъятия активов России

Москва предпримет симметричные шаги в случае, если страны Запада решат изъять российские активы, замороженные за рубежом. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью РИА Новости.

«Это вопрос не к нам, следим за решениями западных стран. У нас заморожено тоже не меньше. Любые действия с нашими активами получат симметричный ответ», - заявил министр.

Глава финансового ведомства подчеркнул, что намерения недружественных стран изъять активы России заставили делать собственные выводы представителей других государств. Так, например, свое участие в американских бумагах сократил Китай, и министр отметил падение надежности доллара и евро.

Лидеры стран «Большой семерки» в ходе совместного онлайн-саммита выступили с заявлением, что российские суверенные активы останутся замороженными до возмещения Москвой всего «ущерба», причиненного Киеву. После этого премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал более решительные действия по аресту активов и передаче их Украине.