Мутовин рассказал, как Квочур садился на корабль на Миг-29К ночью

Над Подмосковным Жуковским на низкой высоте промчался Як-130. Через несколько секунд взмыл вверх, выполнил «Бочку» и скрылся за горизонтом. Такая традиция в авиации. Воздушное судно пролетело в память Анатолия Квочура – Заслуженного летчика-испытателя, Героя России. Сегодня его проводили в последний путь.

Церковь Преображения Господня едва вмещает всех, кто пришел проститься с легендой отечественной авиации. Люди стоят и на улице - под промозглым дождем. О таких, как Квочур, говорят: первопроходец. Его пилотажем невозможно было не восхищаться. А имя Заслуженного летчика-испытателя хорошо знали за пределами Советского Союза.

Авиасалон «Фарнборо», Великобритания. 1988-ой год. Анатолий Квочур впервые демонстрирует на истребителе МиГ-29 фигуру высшего пилотажа «Колокол». Сложнейший элемент в авиации: самолет быстро набирает высоту, а затем гасит скорость фактически до полной остановки и падает хвостом вниз. Восторг зрителей во время исполнения этого элемента хорошо помнит Виктор Пугачев – другой легендарный летчик. Тот самый, что первым исполнил еще одну знаменитую фигуру высшего пилотажа «Кобру Пугачева». Он же помнит полет, который едва не завершился трагедией во Франции, Ле Бурже.

Анатолий Квочур тоже на МиГ-29 совершал показательный полет. Внезапная авария: истребитель находится на сверхмалой высоте, в двигатель попадает птица. Самолет падает, но летчик до последнего остается за штурвалом и уводит боевую машину в сторону от людей. Катапультироваться Квочур успевает за несколько секунд до столкновения с землей.

«Это самый опасный момент всего показа, проход на малой скорости, хоть на Миг-29, хоть на Су-27. Он досиделся до такого момента, пока не убедился в том, что самолет упадет на поле, беспредельно потеряно времени, и он покинул самолет. Вот в этом его настоящие волевые качества - умение оценить ситуацию, и, конечно же, спасти машину было невозможно», - рассказал Герой РФ, Заслуженный летчик-испытатель Виктор Пугачев.

Он же трудился на пределе человеческих возможностей. И такие же запредельные нагрузки давал сверхзвуковым Су и МиГ. Вообще, он испытал свыше 90 различных модификаций самолетов. Останавливал их в пространстве, поднимал в небо и приземлял там, где это казалось невозможным. Это он впервые совершил с палубы авианосца «Адмирала Кузнецова» взлет и посадку на истребителе Миг-29К ночью.

«Это очень сложная, так сказать, работа. Летчик при взлете, особенно при посадке на корабль, работает на пределе своих возможностей. Надо сказать, что в тот период еще системы корабля не помогали летчику, они еще не до конца были отработаны, то есть фактически летчик садился на своих ощущениях, на своих глазах, на своем понимании полета. Это дорогого стоит», - прокомментировал Олег Мутовин, герой РФ, летчик-испытатель.

Имя Анатолия Квочура неразрывно связано с мировыми рекордами – у него их 11 – фактически весь мир он облетел. Почти 5 тысяч часов налета. На истребителе Су-27 летчик-испытатель совершил уникальный одиночный перелет от Москвы до Австралии дальностью около 16 тысяч километров с дозаправкой в воздухе. Сверхдальний перелет через Северный полюс – 15 тысяч километров. Так он испытывал и системы навигации в воздухе, и дозаправки.

«Была такая придумана, изобретена система - спутнико-радиационный комплекс, автором, одним из авторов которой Анатолий являлся. Система, которую мы испытывали с Анатолием Николаевичем, она позволяла делать заправку непосредственно в облаках, точность подхода к конусу заправляемого танкера до одного метра. Это было очень высокие такие достижения», - поделился заслуженный летчик-испытатель Владимир Бирюков.

Анатолий Николаевич был одним из тех, кто возрождал отечественную авиацию после тяжелых 90-х, когда было не до новых самолетов. А он продолжал летать. Сегодня наши боевые машины, разработанные в том числе благодаря ему, по праву считаются лучшими в мире.

«Ему всегда было интересно, то, что мы делаем сегодня, но он всегда умел заглянуть вперед. Разработка новых самолетных систем, новых систем отображения информации - начиналось все это с механических приборов, потом электронно-лучевые трубки зеленые, потом современные виды индикации. В том числе, над чем он работал в последнее время, это была трехмерная индикация в кабине пилота, которая позволяла пилотировать самолет не в автомат режиме, а в активном», - рассказал Павел Власов, герой РФ, летчик-испытатель.

Герой России, Орден За заслуги перед Отечеством II степени, Орден Трудового Красного Знамени, – это далеко не полный перечь наград легендарного Летчика с большой буквы. Он летал до 65 лет. Анатолия Квочура с воинскими почестями похоронили на Федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества».