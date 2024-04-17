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Пуск обновленной «Ангары-А5М» намечен на 2027 год

У ракеты будет более мощный маршевый двигатель РД-191М.
Владимир Рубанов 2024-04-17 17:40:09
© Фото: roscosmos_gk, Telegram © Видео: ТРК «Звезда»

В России по заказу Роскосмоса создается модернизированная ракета «Ангара-А5М», рассказал гендиректор госкорпорации Юрий Борисов на совещании Владимира Путина с членами правительства.

У ракеты будет более мощный маршевый двигатель РД-191М. Недавно завершились его огневые испытания. Его тяга увеличена на 10%.

В новой «Ангаре» обновят систему управления, навигационную аппаратуру, бортовую систему видеоконтроля, применят новейшие решения для облегчения конструкции.

Это позволит увеличить массу выводимой ракетой полезной нагрузки до 27 тонн.

Ракету создают с возможностью запусков пилотируемых кораблей. «Ангара» должна стать основным средством выведения на орбиту пилотируемого транспортника нового поколения и моделей создаваемой российской орбитальной станции.

Первый пуск этой ракеты намечен на 2027 год. Его совместят с испытаниями нового корабля в беспилотном варианте. Это будет следующий пуск «Ангары» с космодрома Восточный, сказал Борисов.

Ракета «Ангара-А5» впервые стартовала с Восточного 11 апреля. В дальнейшем планируется сделать эту ракету многоразовой.

#роскосмос
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