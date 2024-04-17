В Оренбуржье 30 тысяч человек получили выплаты из-за паводка

Уже 30 тысяч человек получили выплаты, связанные с паводком в Оренбургской области, рассказал глава региона Денис Паслер во время совещания в правительстве с участием президента России Владимира Путина.

Принято решение о выплатах еще 30 тысячам жителей, которые попали в зону подтопления.

Путин потребовал вовремя и без пауз организовать работу по оценке ущерба от паводков.

Ранее сообщалось, что 11 565 человек в Оренбургской области получили единовременную материальную помощь в размере 20 тысяч рублей на общую сумму 231 миллион 300 тысяч рублей. Всего от жителей региона принято почти 293 тысячи заявлений.

Суммы выплат пострадавшим от паводка на первоочередные нужды и при утрате имущества, положенные по законодательству, увеличили в два раза.