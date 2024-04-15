Пострадавшим в Оренбуржье выплачено почти 240 млн рублей за неделю

Пострадавшим от подтоплений, вызванных весенним паводком, за семь дней выплачено почти 234 млн рублей. Об этом заявил министр финансов Оренбургской области Евгений Сеньчев, передает RT.

Единовременную материальную помощь в размере 20 тысяч рублей получили почти 12 тысяч человек, которые утратили имущество первой необходимости, уточняет ТАСС.

Ранее размер единовременной выплаты удвоили, также объем средств областного бюджета увеличили до 650 млн рублей. Таким образом, за частично или полностью утраченное имущество полагается 50 или 100 тысяч рублей соответственно. Заявление на оказание матпомощи можно подать через МФЦ или портал «Госуслуги».