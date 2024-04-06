Власти Оренбургской области вдвое увеличили выплаты из-за паводка

Пострадавшим от разрушительного паводка жителям Оренбургской области в два раза увеличат выплаты. Решение об этом принял губернатор региона Денис Паслер.

«Прежде всего необходимо обеспечить эвакуацию людей в пункты временного размещения или к родственникам. <...> Выплаты пострадавшим от паводка на первоочередные нужды и при утрате имущества, положенные по законодательству, будут увеличены в два раза», - приводит его слова губернаторская пресс-служба.

Ранее на территории Оренбургской области был введен режим ЧС из-за прорыва дамбы на реке Урал. В связи с этим предусмотрены выплаты пострадавшим.

Все жители подтопленных территорий вправе рассчитывать на единовременную материальную помощь в сумме 10 тысяч рублей на человека. За частично или полностью утраченное имущество власти установили выплаты в 25 и 50 тысяч рублей соответственно. Теперь эти суммы будут увеличены в два раза.