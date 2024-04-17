Сын Куклачева рассказал о консилиуме врачей по поводу здоровья отца

Сын народного артиста РСФСР Юрия Куклачева рассказал о состоянии здоровья своего отца. По словам Дмитрия, самочувствие артиста постепенно улучшается. Врачи соберут специальный консилиум, на котором решат, переводить Куклачева-старшего из реанимации в обычную палату или нет.

«Он же у нас воин. Его духовное состояние очень боевое. Но физически он сейчас слаб», - рассказал Дмитрий Куклачев в беседе с RT.

Накануне сообщалось, что Юрия Куклачева могут перевести из палаты интенсивной терапии в обычную к выходным. Сейчас артист большую часть времени проводит лежа в постели, восстанавливает силы. Врачи наблюдают за его состоянием круглосуточно.

Напомним, Куклачев перенес обширный инфаркт. Он почувствовал себя плохо на юбилейном вечере, после чего был экстренно госпитализирован. Несколько часов хирурги боролись за жизнь Куклачева, несмотря на остановку сердца.