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SHOT: Куклачева переведут из реанимации в выходные

Сейчас Куклачев большую часть времени проводит в постели, врачи запретили ему контакты с посторонними.
Ян Брацкий 2024-04-16 14:07:48
© Фото: Petrov Sergey news.ru Global Look Press

Народного артиста РСФСР Юрия Куклачева переведут из реанимации в обычную палату к выходным, сообщает паблик SHOT. По его данным, сейчас артист большую часть времени проводит лежа в постели, изредка привстает, чтобы поесть.

За Куклачевым круглосуточно следят медики. Несмотря на его тяжелое состояние, он постоянно строит планы на будущие спектакли и горит новыми идеями. Врачи пока не позволяют ему общение с близкими.

Напомним, Юрий Куклачев почувствовал себя плохо во время юбилейного концерта. Дрессировщика кошек в итоге увезли в больницу на скорой с диагнозом «обширный инфаркт». В больнице его сразу же прооперировали. При этом у артиста несколько раз останавливалось сердце. После трех с половиной часов на хирургическом столе состояние Куклачева удалось стабилизировать и его перевели в палату интенсивной терапии.

#в стране и мире #реанимация #народный артист #Куклачев
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