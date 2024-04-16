SHOT: Куклачева переведут из реанимации в выходные

Народного артиста РСФСР Юрия Куклачева переведут из реанимации в обычную палату к выходным, сообщает паблик SHOT. По его данным, сейчас артист большую часть времени проводит лежа в постели, изредка привстает, чтобы поесть.

За Куклачевым круглосуточно следят медики. Несмотря на его тяжелое состояние, он постоянно строит планы на будущие спектакли и горит новыми идеями. Врачи пока не позволяют ему общение с близкими.

Напомним, Юрий Куклачев почувствовал себя плохо во время юбилейного концерта. Дрессировщика кошек в итоге увезли в больницу на скорой с диагнозом «обширный инфаркт». В больнице его сразу же прооперировали. При этом у артиста несколько раз останавливалось сердце. После трех с половиной часов на хирургическом столе состояние Куклачева удалось стабилизировать и его перевели в палату интенсивной терапии.