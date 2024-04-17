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В Кремле заявили, что Telegram не должен быть орудием террористов

Накануне один из основателей Telegram Павел Дуров дал большое интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Ян Брацкий 2024-04-17 13:25:07
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

В России не принимались никакие меры в отношении Telegram, этот мессенджер широко представлен и спокойно работает. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом, уточнил он, владельца сети Павла Дурова власти просят быть внимательнее и принимать все необходимые меры против террористов.

«Мы неоднократно высказывали пожелания к руководителям Telegram, в том числе и к Павлу Дурову, быть внимательными и принимать необходимые меры, чтобы Telegram, как высокотехнологичный и востребованный продукт, не превращался в инструмент в руках террористов», - сказал Песков.

Ранее американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с Павлом Дуровым. Спустя полчаса интервью набрало более 45 тысяч просмотров на YouTube. Карлсон и Дуров обсудили американского миллиардера Илона Маска и покупку им социальной сети Х, сопротивление атакам ФБР, ограбление в Калифорнии и небезопасность американских платформ.

В Кремле заявили, что знают об этом интервью, но ознакомятся с его содержанием в конце рабочего дня.

#терроризм #Кремль #Песков #Telegram #мессенджер #Дуров
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