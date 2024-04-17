Летчик Бирюков рассказал, как США испугались полета Квочура в Ванкувер

Заслуженный летчик-испытатель Анатолий Квочур был вехой и при всей своей скромности оставил след, он был первопроходцем с характером настоящего мужчины - это было видно даже по почерку в полетах. Об этом рассказал «Звезде» заслуженный летчик-испытатель РФ Владимир Бирюков. Он учился вместе с Анатолием Квочуром и пришел сегодня на его похороны.

«В начале 2000-х пришлось с ним работать вместе на дальних перелетах с заправкой самолетов в воздухе. Мы участвовали с ним в международных салонах в Малайзии, Сингапуре, Индонезии, Китае. Мы делали перелет через Северный полюс», - сказал Бирюков.

Однажды американцы испугались и не дали летчикам Квочуру и Бирюкову повторить перелет Чкалова в Ванкувер через Северный полюс в честь 70-летия этого события. Но тем не менее Квочур слетал по маршруту Чкалова на остров Удд - полет занял около 14 часов с четырьмя дозаправками.

В разговоре с корреспондентом «Звезды» Бирюков вспомнил о совместной разработке с Квочуром, которая позволила осуществлять дозаправку в воздухе в облаках.

«Придумали систему, одним из авторов которой являлся Анатолий. Мы ее пытались внедрить на самолетах дальней авиации, чтобы оптимизировать, обезопасить сам процесс заправки. Обычно стыковка самолета заправляемого танкера происходит в визуальных условиях. Система, которую мы испытывали, позволяла делать заправку в облаках, точность была до одного метра. Это высокие достижения», - прокомментировал летчик.

Бирюков отметил, что настойчивый и жесткий характер Квочура помог российской авиации в 90-е годы «не загнуться, не погибнуть». Также Квочур был у истоков многих важных разработок, которые двигали вперед отечественное авиастроение.

Прощание с Анатолием Квочуром проходит в церкви Преображения Господня в Жуковском, а похоронят его на Мытищенском мемориальном кладбище «Пантеон защитников Отечества».

О смерти летчика стало известно в минувший понедельник, 15 апреля. В Объединенной авиастроительной корпорации сообщили, что он долго и сильно болел.

Квочур испытывал такие военные самолеты, как Су-17, МиГ-29 и Миг-31. В 1990 году провел испытания палубного истребителя МиГ-29К. Анатолий Квочур принимал участие в 30 международных салонах и выставках, выполнял демонстрационные полеты более чем в 20 странах. Участник сверхдальнего перелета из Жуковского в Мельбурн на истребителе Су-27. Тогда Квочур провел за штурвалом 18 часов 40 минут.