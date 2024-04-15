Учил истребители летать: умер Герой России Анатолий Квочур

«Мне сон снился в том возрасте, я точно помню, что залетел самолетик к нам на веранду, на козырек, и я пытаюсь его поймать», - рассказывал Анатолий Квочур.

Этот сон из далекого детства оказался пророческим. Едва ли кто-то, да и сам Анатолий Квочур, тогда мог предположить, что через несколько десятков лет он проведет в небе тысячи часов, совершит множество уникальных полетов, установит мировые рекорды, а в истории отечественной авиации станет настоящей легендой.

«Со второго курса начал мечтать, что стать бы испытателем. И на третьем курсе это уже четко оформилось, когда я полетал на Су-7, а это серьезный аппарат», - рассказывал Герой Российской Федерации, летчик-испытатель Анатолий Квочур.

А дальше - все только серьезнее. Карьера Анатолия Квочура развивалась так же стремительно, как и его невероятные полеты: Ейское авиационное училище, Школа летчиков-испытателей, МАИ. С 1978 года он начинает испытывать Су-17 в различных модификациях, а с 1981-го в ОКБ имени Микояна - новейшие МиГи - 31, 29 и 29К.

«Здесь открываются лучшие черты его характера: целеустремленность, уверенность в достижении цели. Умение поставить себе правильно задачу и, невзирая ни на какие сложности и трудности времени, найти способ их решения», - говорит Герой Советского Союза, Заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Пугачев.

Именно на МиГ-29К, палубном многоцелевом истребителе, Анатолий Квочур впервые совершит взлет и приземление на палубу с палубы авианосца «Адмирал Кузнецов» в ночное время.

Имя Анатолия Квочура неразрывно связано с мировыми рекордами и было хорошо известно далеко за пределами Советского Союза. В 1988 году мир узнал, что наши отечественные самолеты и летчики способны на головокружительно опасные виражи. На авиасалоне «Фарнборо» в Великобритании прозвучал «Колокол Квочура».

Сложнейший элемент в авиации: самолет взлетает вверх почти вертикально и на максимальной скорости, затем ее резко гасит, отключая двигатели, замирает и фактически падает хвостом вниз. Именно Анатолий Квочур первым в мире показал этот маневр на реактивном истребителе четвертого поколения МиГ-29.

А это уже 1989 год. Авиасалон Ле-Бурже, Франция. Анатолий Квочур совершал показательный полет на МиГ-29, который чуть не завершился трагедией. Внезапная авария: истребитель находится на сверхмалой высоте, в двигатель попадает птица. Самолет падает, но летчик до последнего остается за штурвалом и катапультируется с предельно малой высоты всего за несколько секунд до столкновения с землей.

«Самое главное - я находился не над людьми, не над населенным пунктом, а между полос. И благодаря этому я смог уйти. Правда на пределе», - рассказывал он.

Парашют полностью раскрыться не успел, но сохранил жизнь летчику. Уже спустя неделю Анатолий Квочур вернулся к полетам.

«Ходили довольно бредовые идеи, что можно было как-то улететь на одном двигателе. Ну я потом, когда восстановился, пробовал - нельзя было улететь. Я пробовал по-настоящему, только выше на тысячу метров. Даже без учета психологических факторов. А если земля еще рядом - там же человек уже думает не так умом, как душой», - рассказывал летчик.

За время своей практики он освоил около сотни типов разных летательных аппаратов, провел в небе почти пять тысяч часов, установил 11 мировых рекордов на тяжелом Су-27. Именно на этом истребителе Анатолий Квочур совершил уникальный одиночный полет от Москвы до Австралии дальностью около 16 тысяч километров с дозаправкой в воздухе и всего с двумя промежуточными посадками в Ташкенте и Сингапуре по пути на материк. Он совершил два сверхдальних перелета через Северный полюс - длина каждого примерно 15 тысяч километров. Его рекорды до сих пор еще никому не удалось побить.

«У него было очень много длительных полетов, где испытывается не только техника, но и возможности человека, пилота. Потому что полет с несколькими дозаправками - до четырех дозаправок, 15 и более часов. Огромнейшая нагрузка на летчика. И он доказал и показал, что на самом деле пилот это может выдержать и выполнить поставленную задачу. Был летчиком от Бога, делал все для того чтобы освоить тот или иной тип и эти все навыки, умения, передать летному составу в боевом применении того или иного вида вооружения», - рассказал первый зампред комитета СФ РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Заслуженный летчик-испытатель освоил и помог усовершенствовать десятки отечественных самолетов. Анатолий Квочур продолжал летать на сверхзвуковых самолетах до 65 лет. Он скончался на 72-м году жизни. До своего дня рождения он не дожил всего сутки.