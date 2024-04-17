Совфед назначил Ирину Подносову председателем Верховного суда РФ

Совет Федерации утвердил кандидатуру Ирины Подносовой на пост председателя Верховного суда РФ. Голосование состоялось 17 апреля в Совете Федерации, передает «360».

На эту должность ее порекомендовала Высшая квалификационная коллегия судей. Подносова была единственным претендентом на пост председателя Верховного суда. Перед этим она прошла все необходимые проверки. Муж Подносовой - военный пенсионер, сын занимается адвокатской деятельностью.

Прежним председателем Верховного суда России был Вячеслав Лебедев. Он скончался 23 февраля 2024 года на 81-м году жизни. Этот пост он занимал свыше 30 лет, был отмечен правительственными и государственными наградами за свою законотворческую деятельность. Вячеслав Лебедев написал нескольких десятков работ, посвященных развитию судебной власти и повышению эффективности работы российских судов.