Сенатор Чижов: кража активов РФ навредит Бреттон-Вудской системе

Использование Европейским союзом замороженных российских активов для оказания экономической помощи Киеву может нанести сокрушительный удар по Бреттон-Вудской валютной системе. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сенатор Владимир Чижов.

«Тупик в ЕС давно сформировался. Перспектив его преодоления пока не просматривается. Есть такая русская поговорка "и хочется, и колется, и мама не велит". В роли мамы выступает здесь финансовая система западного мира - Бреттон-Вудская система, которая уже и без того испытывает серьезное напряжение. Сейчас понятно, что если украденные российские активы будут пущены в дело, то это может нанести удар финансовой системе, от которого она уже может не оправиться», - сказал он в эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда».

Чижов также прокомментировал возможное вступление Украины в Североатлантический блок.

«По большому счету, Украина в НАТО никому не нужна. Ни США, ни их европейским союзникам, потому что членство в НАТО предполагает серьезное встречное обязательство - тот же ядерный зонтик. Ну это образ. А в практическом плане сегодняшний Североатлантический альянс, и так перенапрягшись с оказанием помощи Украине, уже членство ее не потянет. И осознает не свою силу, а свою слабость», - отметил законодатель.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что присутствие Украины среди членов НАТО будет неприемлемым для России, и Москва никогда не смирится с участием Киева во враждебном блоке. На прошлой неделе шеф Пентагона Ллойд Остин признался, что на месте России не хотел бы видеть Украину в НАТО. Глава Минобороны США добавил, что, будь он РФ, он также бы не хотел видеть в Альянсе Швецию и Финляндию, которые уже состоят в Организации Североатлантического договора.