Антонов назвал вступление Украины в НАТО угрозой для России

Присутствие Украины среди членов НАТО будет неприемлемым для России, Москва никогда не смирится с участием Киева во враждебном блоке, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Об этом сообщают РИА Новости.

Антонов добавил, что вступление Украины в НАТО будет угрозой национальной безопасности России. И что только политики, которые не понимают принципиальную позицию России по этому вопросу, могут думать о смирении России с участием Киева во враждебном блоке.

По словам посла, США специально игнорируют заявления России о категорическом неприятии Киева в НАТО. Америка не берет в счет позицию РФ, вопреки конкретным предложениям по гарантиям безопасности, которые были направлены Западу в конце 2021 года.

Он назвал победу Вооруженных сил России в специальной военной операции единственным правильным вариантом. Его подтверждает постоянное обсуждение вступления Украины в Североатлантический альянс.

Ранее Анатолий Антонов прокомментировал высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена о необходимости России возобновить диалог с США. Он сказал, что американцам не надо давать советы РФ.