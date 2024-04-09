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Остин признался, что на месте России не хотел бы видеть Украину в НАТО

По словам политика, на месте Москвы он не хотел бы видеть в НАТО и Швецию с Финляндией.
Мария Зайцева 2024-04-09 23:46:40
© Фото: Uwe Anspach dpa Globallookpress

Министр обороны США Ллойд Остин признался, что на месте РФ он бы не хотел видеть Украину в членах Североатлантического альянса. Об этом он заявил в течение слушаний в сенате США.

Во время слушаний в одной из палат Конгресса законодатели задали Ллойду вопрос о его жалении вступления Украины в НАТО, если бы он был на месте Москвы.

Глава оборонного ведомства признался, что на месте России не хотел бы видеть Украину в НАТО.

Политик добавил, что, будь он РФ, он также бы не хотел видеть в альянсе Швецию и Финляндию, которые уже состоят в Организации Североатлантического договора.

Ранее сенатор штата Огайо Дэвид Вэнс назвал вступление Киева в НАТО приглашением Запада в конфликт с Россией.

#в стране и мире #Украина #НАТО #сша #Ллойд Остин #министр обороны сша
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