Остин признался, что на месте России не хотел бы видеть Украину в НАТО

Министр обороны США Ллойд Остин признался, что на месте РФ он бы не хотел видеть Украину в членах Североатлантического альянса. Об этом он заявил в течение слушаний в сенате США.

Во время слушаний в одной из палат Конгресса законодатели задали Ллойду вопрос о его жалении вступления Украины в НАТО, если бы он был на месте Москвы.

Глава оборонного ведомства признался, что на месте России не хотел бы видеть Украину в НАТО.

Политик добавил, что, будь он РФ, он также бы не хотел видеть в альянсе Швецию и Финляндию, которые уже состоят в Организации Североатлантического договора.

Ранее сенатор штата Огайо Дэвид Вэнс назвал вступление Киева в НАТО приглашением Запада в конфликт с Россией.