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Гросси: угроза крупной ядерной аварии на ЗАЭС остается весьма реальной

Глава МАГАТЭ призвал немедленно прекратить «безрассудные нападения» на Запорожскую АЭС.
Максим Крюков 2024-04-16 00:49:36
© Фото: rafaelmgrossi, X

Атаки ВСУ на купол шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции не привели к серьезным повреждениям, но создали «очень опасный прецедент». Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси перед заседанием Совета Безопасности ООН.

Он также отметил, что атаки на ЗАЭС серьезно повышают риски для физической и ядерной безопасности на станции.

«Эти безрассудные нападения должны быть немедленно прекращены. Хотя, к счастью, на этот раз они не привели к радиологическому инциденту, они существенно увеличивают риск на Запорожской АЭС, где ядерная безопасность уже находится под угрозой», - сказал глава МАГАТЭ.

По его словам, опасность крупной ядерной аварии остается весьма реальной, несмотря на перевод реакторов в состояние «холодный останов». Гросси добавил, что его беспокоят не только сами нападения, но и контекст, в котором они произошли.

«За несколько месяцев до этих прямых атак уже наблюдалось увеличение количества отдельных вторжений дронов в окрестности объекта и в близлежащий город Энергодар», - рассказал он.

На заседании Совбеза ООН также выступил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он заявил, что украинские удары по Запорожской АЭС могут привести к ядерной катастрофе. Дипломат выразил надежду на то, что страны Европы не будут ставить под удар жизни собственных граждан.

#МАГАТЭ #Ядерная угроза #Запорожская АЭС #заэс #рафаэль гросси
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