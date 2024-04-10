В Грузии началась война плакатов. Сторонники закона об иноагентах, который парламент страны выдвинул накануне, срывают со стен плакаты его противников. Те же, в свою очередь, активно чистят стены от листовок, в которых говорится, что нормативный акт близок к аналогичным западным.

Оппозиция в Грузии снова громко заявляет о своих якобы поруганных правах. Так называемый «Марш свободы», накануне, начался на площади Республики и завершился у здания парламента в Тбилиси. Требование демонстрантов - остановить рассмотрение закона об иноагентах, который по мнению протестующих отрывает страну от Запада и возвращает ее в лоно России. В этом стремлении оппозицию напрямую поддерживает президент Саломе Зурабишвили.

«Никто не сможет нас сокрушить. некоторые вновь осмелились внести на рассмотрение российский закон. Это явно свидетельствует о их собственном поражении», - скандирует президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Однако, как поясняют в правящей партии «Грузинская мечта», законопроект направлен не на разворот в сторону Москвы, а на укрепление суверенитета страны. Зарубежные финансовые потоки, как правило западные уже десятки лет вливаются в некоммерческие организации и политические партии. При этом никакой информации о деятельности иностранного капитала в стране не публикуется. Как считают представители партии «Солидарность во имя мира», пора вывести на свет теневое финансовое влияние западных партнеров на внутреннею политику Грузии.

«Конечно, очень положительно, я думаю принять надо было лет 5-6 назад, так как финансирование Запада идет в карманы тех, кто за последние 30 лет занимаются дестабилизацией Грузии, и превращает Грузию уже не в полуколонию, а в колонию Запада. Наши друзья, бывший посол США в Грузии и нынешний посол они часто говорят, что 6 млрд потратили на Грузию, и они считают, что эти деньги пошли на благо грузинского народа. Но я думаю, что эти деньги пошли именно в этот НКО, которые за 30 лет особенно с 96 года когда уже США основательно взяли Грузию под свой контроль», - рассказал генеральный секретарь партии «Солидарность во имя мира» Михаил Жгенти.

Возмущения против предыдущей редакции закона об иноагентах весной прошлого года вылились в массовые беспорядки. Против протестующих полиция применяла дубинки и водометы. Тогда сопротивление правительству также поддержала президент Грузии.

В прошлом году законопроект по которому грузинские медиа и НПО, более чем на 20% финансируемые из-за рубежа, должны зарегистрироваться в специальном реестре агентов иностранного влияния, оправили на доработку. И вот он снова возвращается на парламентское рассмотрение. По этому поводу и проходят новые волнения.



Сегодня на площади у Парламента пусто. Однако, вчера здесь было не протолкнуться, а в толпе на ряду с грузинскими флагами были в равной степени представлены флаги Евросоюза и США, это ярко указывает на прозападный настрой демонстрантов. Не удивительно, ведь если закон об будет принят, то он коснется прежде всего финансовой прозрачности организаций спонсируемых Западными партнерами. Перед государством и народом придется опубликовать весь путь финансового потока. Поэтому, как ожидают в Тбилиси всю бурю возмущений оппозиция выплеснет на площадь в понедельник именно в этот день намечено рассмотрение законопроекта об иноагентах.

Волнения всколыхнули не только Грузию. Эхо законопроекта перелетело даже за океан. В Вашингтоне, где к слову, иноагентов не просто штрафуют, а сажают в тюрьму, подвергли резкой критике инициативы грузинских парламентариев.

«Это чемпионы двойных стандартов. Вот как можно у себя в стране иметь более суровый закон, а если Грузия хочет принять такой закон в облегченной форме, то американцы резко против. Причем, по возмущениям они побили все рекорды. Я наблюдал эти дни, там кто только не возмутился», - рассказал международный секретарь партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия.

В Сенате США предупредили принятие законопроекта, цитата: «не только поведет политический процесс в Грузии в неверном направлении, но и нанесет вред трансатлантической интеграции страны и ее будущему в Европейском союзе». Об этом же заявил и представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер. Возмутился и Йенс Столтенберг генсек НАТО куда Тбилиси стремится 25 лет. Но в грузинском парламенте сегодня не принимают этих возмущений.

«Силы, которые выступают против принятия данного закона очень грубо вмешиваются в дела нашей страны! А все их агенты которые работают у нас в стране потому и боятся принятия закона, что все их действия в Грузии станут очевидными. И поэтому происходит такая истерия … и уж если нам в пример ставят западные страны , где якобы все так прозрачно и по закону, почему тогда все они выступают против принятия в Грузии данного закона?!», - рассказал юрист Джаба Чанкветадзе.

Парламентарии правящей коалиции предполагают, западный демарш вызван попытками сломать налаживающиеся отношения между Тбилиси и Москвой. Они всеми силами добиваются отказа Грузии от нейтральной позиции по украинскому конфликту. Срыва смягчяющейся визовой политики и прямого авиасообщения между нашими странами. И по информации, которой располагают грузинские политики, в этом грузинской оппозиции активно помогают российские беглецы, тоже, кстати, на западные деньги

«У нас есть конкретная информация, что они работают на Великобританию. что английские спецслужбы работают с ними и они там участвуют в различных провокациях и проектах против России», - рассказал международный секретарь партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия.

Грузинские парламентарии уверены, что большая часть населения страны хочет знать, куда и на что идут западные деньги. Но противники законопроекта будут стоять до конца, лишь бы не скрыть истинные цели зарубежных проектов внутри страны. Более того, депутаты не исключают и провокации, которые в ближайшее время могут быть предприняты в отношении граждан России на территории Грузии.