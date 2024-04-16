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Боррель объяснил, почему США не могут сбивать ракеты над Украиной

Глава дипломатии Евросоюза заявил, что западные страны не могут создать на Украине систему, подобную израильскому «Железному куполу».
Владимир Рубанов 2024-04-16 21:05:19
© Фото: IMAGO Bashar Taleb apa images, Global Look Press

США не могут сбивать ракеты над Украиной, как в Израиле, потому что там нет американских военных баз, которым угрожали бы эти ракеты, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Боррель заявил также, что западные страны не могут создать на Украине систему, подобную израильскому «Железному куполу», сообщает ТАСС.

Внешнеполитическая служба ЕС начинает подготовку к расширению санкций против Ирана из-за якобы оказания военной помощи России, сообщил глава дипломатии Евросоюза.

По словам Борреля, он рассчитывает на встрече глав МИД и Минобороны стран ЕС 22 апреля получить «конкретные обязательства» по поставкам средств противовоздушной обороны Украине.

Ранее Боррель ответил на призыв Израиля ввести санкции против иранского Корпуса стражей исламской революции. Для этого, по его словам, нужно, чтобы судебный орган страны-члена посчитал, что эта организация совершила террористический акт.

В ночь на 14 апреля Иран нанес массированный удар ракетами и БПЛА по военным объектам Израиля. Это был ответ на израильскую атаку 1 апреля по генконсульству Ирана в Дамаске.

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