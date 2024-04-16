Боррель назвал условие для введения санкций против КСИР

Внесение элитного подразделения ВС Ирана Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций неоднократно обсуждалось в Евросоюзе, но пока этот процесс невозможен. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

«Однако для этого необходимо, чтобы судебный орган страны-члена посчитал, что эта организация совершила террористический акт. На сегодняшний момент это не тот случай», - сказал глава дипломатии в интервью французской газете Monde.

Ранее МИД Израиля потребовал от ООН признать КСИР террористической организацией и призвал к введению «болезненных санкций» в отношении Ирана и его сферы ракетостроения. Ведомство охарактеризовало Иран как «величайшую угрозу» региональной стабильности и мировому порядку.

Сегодня Корпус стражей исламской революции - это элитное военно-политическое формирование под руководством высшего руководителя Ирана. По своей сути, КСИР не только военное формирование, но и мощная экономическая сила Ирана на Ближнем Востоке. Корпус не только защищает религиозные и идеологически ценности страны, но и контролирует целые отрасли национальной экономики, включая строительство, нефтегазовый сектор и торговлю. Силы КСИР действуют как внутри, так и за ее пределами.