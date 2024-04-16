МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Боррель назвал условие для введения санкций против КСИР

Чтобы признать КСИР террористической организацией, необходимо, чтобы организация совершила террористический акт и судебный орган страны-члена ЕС признал этот факт.
Ирина Егорова 2024-04-16 11:53:14
© Фото: Dominika ZarzyckaKeystone Press Agency, Global Look Press

Внесение элитного подразделения ВС Ирана Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций неоднократно обсуждалось в Евросоюзе, но пока этот процесс невозможен. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

«Однако для этого необходимо, чтобы судебный орган страны-члена посчитал, что эта организация совершила террористический акт. На сегодняшний момент это не тот случай», - сказал глава дипломатии в интервью французской газете Monde.

Ранее МИД Израиля потребовал от ООН признать КСИР террористической организацией и призвал к введению «болезненных санкций» в отношении Ирана и его сферы ракетостроения. Ведомство охарактеризовало Иран как «величайшую угрозу» региональной стабильности и мировому порядку. 

Сегодня Корпус стражей исламской революции - это элитное военно-политическое формирование под руководством высшего руководителя Ирана. По своей сути, КСИР не только военное формирование, но и мощная экономическая сила Ирана на Ближнем Востоке. Корпус не только защищает религиозные и идеологически ценности страны, но и контролирует целые отрасли национальной экономики, включая строительство, нефтегазовый сектор и торговлю. Силы КСИР действуют как внутри, так и за ее пределами.

#санкции #Израиль #Иран #ксир #Жозеп Боррель
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 1
2
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
3
Военные микротурбины
4
Новый русский Суперджет
5
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240410.0717