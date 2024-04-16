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Основатель Telegram Дуров дал интервью Такеру Карлсону

Интервью выйдет в видеоформате, точная дата его публикации пока неизвестна.
Елизавета Кондрикова 2024-04-16 17:17:30
© Фото: lukomore. org, Global Look Press

Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал скорый выход своего интервью американскому журналисту и бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону, точная дата публикации неизвестна. Об этом Дуров сообщил в своем Telegram-канале.

«Интервью с Такером выйдет совсем скоро. Оно будет в видеоформате, что для меня большая редкость - так что обязательно посмотрите», - цитирует RT сообщение Дурова.

Он уточнил, что дал интервью еще в феврале, тогда же он переговорил с другим журналистом либеральных взглядов. Указывая на консервативную наклонность Карлсона, Дуров подчеркнул стремление рассказать о своей социальной сети представителям разных политических взглядов и «оставаться честным» перед аудиторией.

Информация о появлении интервью появится в официальном Telegram-канале Карлсона, об открытии которого сегодня объявил основатель платформы.   

Напомним, ранее американский журналист также сообщал о том, что неоднократно пытался добиться встречи с Владимиром Зеленским, однако тот проигнорировал многочисленные запросы об интервью. 

В феврале Карлсон посетил Москву и в ходе своей поездки взял большое двухчасовое интервью у президента России Владимира Путина, центральной темой которого стала специальная военная операция и ситуация на Украине. За час беседу посмотрели более восьми миллионов человек.

#интервью #Telegram #павел дуров #Такер Карлсон
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