Власти Тюменской области объявили срочную эвакуацию нескольких районов

Губернатор Тюменской области Александр Моор объявил о срочной эвакуации населения Ишима, Казанского и Ишимского районов. Со слов главы региона, количество населенных пунктов, которые могут попасть в зону затопления, будет увеличиваться на фоне нового прогноза.

«Мы начинаем срочную эвакуацию населения. Наши специалисты заблаговременно обошли все дома на территориях, которым грозит большая вода. Вы все знаете об опасности, собирайте ценные вещи и немедленно выезжайте в безопасное место», - говорится в обращении Моора в его Telegram-аккаунте.

Губернатор призвал население уезжать к родственникам или в пункты временного размещения. Как подчеркнул Моор, уточненный прогноз по паводку говорит, что уровень воды в реке Ишим будет значительно выше, чем ожидалось.

Накануне уровень воды в реке Ишим поднялся до исторического максимума, всего за сутки он прибавил полметра и составил 781 сантиметр. При отметке в 800 сантиметров он считается критическим. Спасатели начали взрывать лед на реке, чтобы остановить подъем уровня воды.