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В Тюменской области вода в Ишиме может побить исторический рекорд

Сейчас уровень воды в Ишиме в районе села Ильинка вырос на 33 см за сутки, до 781 см. Критическая отметка для этого гидропоста составляет 800 см.
Ирина Егорова 2024-04-15 14:12:12
© Фото: av_moor, Telegram © Видео: av_moor, Telegram

Судя по обновленным данным по паводку, уровень воды в реке Ишим в Тюменской области, может подняться до исторического максимума. Так, всего за сутки вода поднялась с отметки в 18 см до 54 см. На данный момент уровень воды в реке составляет 781 см, если вода поднимется еще на 20 см - то она достигнет критической отметки. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«И это абсолютно исторические максимумы, которые никогда не наблюдались на реке Ишим», -  сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам главы региона, на реке Ишим стоит лед, пока он толстый и плохо ломается. Сейчас наблюдается подъем воды, ожидается более интенсивное движение льда, поэтому власти принимают все меры. Так, было принято решение приступить к взрывным работам - они будут проведены 15 апреля.

На юге области началась частичная эвакуация в населенных пунктах. В связи с ухудшением прогноза, не исключено, что количество населенных пунктов, которые находятся в зоне риска из-за затопления, может увеличиться.

#Тюменская область #паводок #эвакуация #рекорд #уровень воды #Александр Моор #река ишим
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