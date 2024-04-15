В Тюменской области вода в Ишиме может побить исторический рекорд

Судя по обновленным данным по паводку, уровень воды в реке Ишим в Тюменской области, может подняться до исторического максимума. Так, всего за сутки вода поднялась с отметки в 18 см до 54 см. На данный момент уровень воды в реке составляет 781 см, если вода поднимется еще на 20 см - то она достигнет критической отметки. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«И это абсолютно исторические максимумы, которые никогда не наблюдались на реке Ишим», - сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам главы региона, на реке Ишим стоит лед, пока он толстый и плохо ломается. Сейчас наблюдается подъем воды, ожидается более интенсивное движение льда, поэтому власти принимают все меры. Так, было принято решение приступить к взрывным работам - они будут проведены 15 апреля.

На юге области началась частичная эвакуация в населенных пунктах. В связи с ухудшением прогноза, не исключено, что количество населенных пунктов, которые находятся в зоне риска из-за затопления, может увеличиться.