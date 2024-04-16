Жителей Ишима в Тюменской области призвали к срочной эвакуации из-за критического подъема уровня воды в реке Ишим и угрозы подтопления. Людям пришли СМС-сообщения с призывом об эвакуации около 6 часов утра. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

Ранее жильцов домов, находящиеся в зоне подтопления, предупредили во время подворовых обходов. Уточняется, что в городе развернуты пункты временного размещения. Частичная эвакуация населения уже началась 15 апреля в некоторых населенных пунктах на юге области.

Накануне вода в реке Ишим поднялась практически до исторического максимума, всего за сутки уровень повысился на пол метра и составил 781 см. При отметке в 800 см - он уже считается критическим. Власти региона решили взрывать лед, чтобы остановить его интенсивное движение и подъем уровня воды.

В Ишиме живет около 67 тысяч человек, а сам город расположен на левом берегу одноименной реки.