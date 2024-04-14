Израиль потребует от ООН признать КСИР террористической организацией

МИД Израиля призвал к введению «болезненных санкций» в отношении Ирана и его сферы ракетостроения после ночной атаки на израильскую территорию.

«Против Ирана должны быть введены болезненные санкции, включая среди прочего сферу ракетостроения. Иран должен заплатить цену за свою агрессию», - цитирует ТАСС заявление израильского дипломатического ведомства.

Согласно заявлению МИД Израиля, первым шагом в этом направлении должно стать признание иранского Корпуса стражей исламской революции террористической организацией.

Ведомство охарактеризовало Иран как «величайшую угрозу» региональной стабильности и мировому порядку. МИД Израиля подчеркнул, что Тегеран не должен получить ядерное оружие.

«Иран стоит за террористическими нападениями в регионе, а также представляет собой величайшую угрозу региональной стабильности и мировому порядку. Именно поэтому Иран никогда не должен получить ядерное оружие», - говорится в заявлении министерства.

Ранее глава Министерства иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан рассказал своему российскому коллеге Сергею Лаврову об ответных мерах на израильский авиаудар 1 апреля по генконсульству в Дамаске. Стороны отметили, что дополнительная эскалация ситуации в регионе и новые провокации могут привести к росту напряженности на Ближнем Востоке.

Напомним, что в ночь на 14 апреля Иран нанес массированный удар ракетами и БПЛА по военным объектам Израиля, находившимся в приграничных с Сирией территориях. Глава генштаба Корпуса стражей исламской революции добавил, что продолжение проведения операции «Правдивое обещание» не планируется.