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Полковник США Блэк заявил, что Иран держит оборону на Ближнем Востоке

По его словам, у Ирана в отличие от Израиля нет военных целей.
Ирина Егорова 2024-04-15 09:53:02
© Фото: JÃ�rg Carstensendpa, Global Look Press

Иран в ситуации на Ближнем Востоке занимает оборонительную позицию, у него нет военных целей в отличие от Израиля. Об этом заявил американский экс-сенатор от штата Вирджиния полковник Ричард Блэк.

«Иран предупреждал заранее про дроны - явно Иран не хочет быть инициатором войны, но люди видят в Иране агрессора и страну под диктатурой», - цитирует его RT.

Блэк считает, что армия Израиля «сама по себе очень слаба»,  поэтому ей «так важна американская поддержка».

Накануне президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что атаку Ирана можно считать объявлением войны. При этом, с его слов, Тель-Авив не хочет войны и стремится к миру. В ходе заседания Совета Безопасности ООН генсек организации Антониу Гутерриш заявил, что Ближний Восток находится на грани полномасштабного конфликта. Он подчеркнул, что необходимо избежать любых действий, которые могут привести к крупной военной конфронтации в этом регионе.

#Ближний Восток #Израиль #Иран #атака #эскалация конфликта
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