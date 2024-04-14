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Гутерриш: Ближний Восток находится на грани полномасштабного конфликта

Генсек ООН отметил, что необходимо избежать любых действий, которые могут привести к крупной военной конфронтации в ближневосточном регионе.
Максим Крюков 2024-04-14 23:23:51
© Фото: Eskinder Debebe UN Photo Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Люди, проживающие в странах Ближнего Востока, столкнулись с реальной угрозой разрушительного полномасштабного конфликта. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН.

«Ближний Восток находится на грани. Люди в регионе стоят перед лицом реальной угрозы разрушительного полномасштабного конфликта», - передает его слова ТАСС.

Гутерриш отметил, что необходимо избежать любых действий, которые могут привести к крупной военной конфронтации в данном регионе, подчеркнув, что «гражданские лица и без того несут на себе бремя и платят самую высокую цену».

Генсек ООН добавил, что всемирная организация несет ответственность по обеспечению активного диалога с противоборствующими сторонами для того, чтобы избежать дальнейшей эскалации.

Ранее МИД Израиля призвал ООН ввести «болезненные санкции» в отношении Ирана и его сферы ракетостроения после ночной атаки на территорию еврейского государства. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что первым шагом в этом направлении должно стать признание Корпуса стражей исламской революции (элитное иранское военно-политическое формирование. - Прим. ред.) террористической организацией.

#ООН #Ближний Восток #угроза #Израиль #конфликт #Иран #Антониу Гутерриш
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