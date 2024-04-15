МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Глава Минобороны Израиля обсудил подготовку операции ЦАХАЛ в Рафахе

На совещании обсудили меры по эвакуации мирного населения города и увеличение поставок продовольствия и медицинского оборудования в сектор Газа.
Елизавета Кондрикова 2024-04-15 22:21:32
© Фото: IMAGO, dts Nachrichtenagentur Globallookpress

Министр обороны Израиля Йоав Галант провел совещание по вопросам подготовки к проведению операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Рафахе на юге сектора Газа. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Израиля.

«Галант провёл совещание по подготовке к запланированным действиям ЦАХАЛ в Рафахе», - цитирует RT сообщение израильского оборонного ведомства. 

В министерстве уточнили, что обсуждение касалось мер, которые необходимо принять для эвакуации мирного населения и увеличения поставок продовольствия и медицинского оборудования в палестинский анклав перед проведением операции.

Ранее израильская армия осуществила удар по Рафаху в четверг 11 апреля, тогда под удар военных попал «погранпереход» и аэропорт имени Ясира Арафата. 

Напомним, в ходе ударов ЦАХАЛ по территории сектора Газа на прошлой неделе погибли трое сыновей председателя политбюро движения ХАМАС Исмаила Хания. По его словам, никакие потери не повлияют на требования о прекращении огня.  

#Израиль #сектор Газа #палестина #ЦАХАЛ #Йоав Галант #рафах
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 1
2
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
3
Военные микротурбины
4
Новый русский Суперджет
5
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240410.0717