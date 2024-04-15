Глава Минобороны Израиля обсудил подготовку операции ЦАХАЛ в Рафахе

Министр обороны Израиля Йоав Галант провел совещание по вопросам подготовки к проведению операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Рафахе на юге сектора Газа. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Израиля.

«Галант провёл совещание по подготовке к запланированным действиям ЦАХАЛ в Рафахе», - цитирует RT сообщение израильского оборонного ведомства.

В министерстве уточнили, что обсуждение касалось мер, которые необходимо принять для эвакуации мирного населения и увеличения поставок продовольствия и медицинского оборудования в палестинский анклав перед проведением операции.

Ранее израильская армия осуществила удар по Рафаху в четверг 11 апреля, тогда под удар военных попал «погранпереход» и аэропорт имени Ясира Арафата.

Напомним, в ходе ударов ЦАХАЛ по территории сектора Газа на прошлой неделе погибли трое сыновей председателя политбюро движения ХАМАС Исмаила Хания. По его словам, никакие потери не повлияют на требования о прекращении огня.