Турция и Иран выразили соболезнования главе ХАМАС после гибели сыновей

Высокопоставленные представители Ирана и Турции направили соболезнования лидеру радикального палестинского движения ХАМАС Исмаилу Хании, накануне потерявшему трех сыновей и внука в результате израильского удара по сектору Газа.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган позвонил предводителю ХАМАС и выразил соболезнования, приводит издание Arab News информацию от его канцелярии.

«Эрдоган сказал Хании: "Израиль обязательно будет привлечен к ответственности перед законом за совершенные им преступления против человечности"», - указали журналисты.

В Иране министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан направил Хании соболезнования, предположив, что смерть его сыновей и внуков принесет им вечное счастье и честь и поможет палестинцам победить с помощью Бога.

«Мученическая смерть ваших детей от рук самых смелых преступников на земле в день Ид аль-Фитр в кровавом, но почетном секторе Газа принесет вечное счастье и честь этим мученикам и послужит предвестником божественной помощи и победы палестинского народа и источником вечного позора, поражения, унижения и позора для преступных сионистов и их союзников», - процитировало главу МИД Ирана агентство IRNA.

Сам Исмаил Хания проживает в Катаре, и, как утверждает местный телеканал Al Jazeera, родственники лидера ХАМАС Хазем, Амир, Мохаммед и их дети Мона, Амаль, Халед и Разан погибли во время «вероломного и трусливого сионистского рейда, нацеленного на них в лагере Шати в первый день благословенного Ид аль-Фитра».

В общей сложности, по информации СМИ, Хания потерял семь родственников. Он добавил, что случившееся не заставит ХАМАС участвовать в переговорах о перемирии и освобождении заложников.

Как сообщалось 10 апреля, гибель родственников главы палестинского движения ХАМАС подтвердили в Армии обороны Израиля, указав, что «трое боевиков являются сыновьями председателя политбюро ХАМАС Исмаила Хании».